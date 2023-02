2. Liga: SV Darmstadt 98 – Eintracht Braunschweig, 2:1 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Filip Stojilkovic von Darmstadt seinen Teamkameraden Magnus Warming. Vor 16.342 Zuschauern ging Braunschweig in Front: Manuel Wintzheimer war vom Punkt erfolgreich. Der SV Darmstadt 98 stellte in der 68. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Frank Ronstadt, Fabian Schnellhardt und Keanan Bennetts für Emir Karic, Tobias Kempe und Thomas Isherwood auf den Platz. In der 73. Minute stellte Michael Schiele um und schickte in einem Doppelwechsel Jannis Nikolaou und Lion Lauberbach für Keita Endo und Tarsis Bonga auf den Rasen. Für das 1:1 von Darmstadt zeichnete Mathias Honsak verantwortlich (82.). Die spielentscheidende Rolle nahm Phillip Tietz ein, der kurz vor knapp für den Ligaprimus zum Führungstreffer bereitstand (90.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Nathan de Medina von Eintracht Braunschweig noch eine Gelb-Rote Karte abholte (98.). Als Referee Dr. Kampka (Mainz) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte der SV Darmstadt 98 die drei Zähler unter Dach und Fach.