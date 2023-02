TV-Quote: Saisonbestwert für SPORT1 bei Zweitliga-Topspiel

Das spannende Gipfeltreffen in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV (1:1) hat SPORT1 eine Top-Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das 1:1 zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten, in der Spitze wurden sogar 840.000 Personen erreicht - Höchstwert in dieser Saison.