2. Bundesliga: FCK-Trainer Dirk Schuster über Ziele und Aufstiegstraum

Schuster nicht genervt

„Wir sind aber intern immer realistisch geblieben, waren sehr bodenständig und demütig. Selbst nach den 29 Punkten in der Vorrunde wussten wir, dass da schon auch etwas Matchglück dabei war, vor allem in der englischen Woche im November, die wir mit neun Punkten beenden konnten.“

Die Mannschaft werde „nicht mehr so wahrgenommen wie in der Hinrunde“, weiß Schuster. Doch „der Motor stottert nicht“. Und er blickt zurück. „In der Hinrunde hatten wir zum jetzigen Zeitpunkt nur zwei Punkte mehr auf dem Konto. Es ist alles im normalen Bereich, es ist nichts passiert. Wir lassen uns nicht verrückt machen. Meine Aussage vom Winter, dass die Rückrunde schwieriger wird, hat sich voll bewahrheitet.“

Was also ist noch drin für den FCK zehn Spieltage vor Saisonende? Das Ziel Klassenerhalt könnte schon frühzeitig erreicht sein.

Nach der Reise ans Böllenfalltor geht es in den nächsten Wochen unter anderem zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer 1. FC Heidenheim (1. April) und am 15. April auf dem Betzenberg gegen den Hamburger SV, der auf Platz zwei rangiert.

Schuster: „Das ist unsere Pflicht“

„Wir wollen das Zünglein an der Waage sein“, betont Schuster. „Und wir wollen es weiter allen so schwer wie möglich machen, gegen uns zu gewinnen. Das ist unsere Pflicht.“

Der 55-Jährige ergänzt: „Wir wollen weiter alles geben und nicht wettbewerbsverzerrend da rangehen, wollen das Optimum an Punkten erreichen und am Ende auf einem guten Tabellenplatz stehen.“ Das Ziel sei es, als Aufsteiger den Ligaverbleib zu sichern, „um uns dann in der nächsten Saison endlich Zweitligist nennen zu können, denn gerade ist der Status noch Aufsteiger“.

Für Schuster ist es am Samstag eine Reise in die Vergangenheit. In Darmstadt hatte er die erfolgreichste Zeit als Trainer, gelang ihm doch mit dem Verein einst der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga.