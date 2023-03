2. Bundesliga: Freistoß-Kracher! HSV setzt Darmstadt mit Sieg unter Druck

Der Zweitplatzierte Hamburger SV hat am Samstagmittag in der 2. Liga seine Hausaufgaben gemacht und sein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0 (1:0) gewonnen.

Glatzel-Tor nimmt VAR zurück

Nürnberg, vom ehemaligen Hamburger Trainer Dieter Hecking als Außenseiter bezeichnet, stand lange Zeit stabil in der Abwehr, wirkte gut organisiert und arbeitete gut gegen den Ball. Die eigenen Angriffe allerdings waren zu unpräzise, am und im Strafraum fehlte dem bekannt abschlussschwachen Club das Durchsetzungsvermögen. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes vereitelte mit Glanzparaden den Anschlusstreffer bei einer Doppelchance von Fabian Nürnberger (80.).

Remis in letzter Minute: Evina in der Nachspielzeit erfolgreich

SSV Jahn Regensburg bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Glück hatte der Club, dass ein Treffer von Robert Glatzel (72.) zurückgenommen wurde. Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) nahm nach Intervention des VAR und Ansicht der Videobilder seine Entscheidung wegen eines vermeintlichen Fouls von Glatzel an Christopher Schindler zurück.

Düsseldorf siegt vom Elfmeterpunkt

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach den Patzern der Konkurrenz ein Sprung Richtung Aufstiegsplätze gelungen. Bei Jahn Regensburg setzten sich die Rheinländer am Samstag 1:0 (0:0) durch und kletterte mit 38 Zählern auf Tabellenrang fünf.

Dawid Kownacki (86., Foulelfmeter) sicherte der Fortuna nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in der Liga erst spät den Dreier. Die Regensburger, die seit nunmehr zehn Ligaspielen auf einen Sieg warten, schweben mit 20 Punkten weiter in Abstiegsgefahr.

Nach dem Seitenwechsel musste zunächst Jahn-Keeper Jonas Urbig unter anderem gegen Jorrit Hendrix (57.) eingreifen. Die Fortuna war zwar die aktivere Mannschaft, brauchte zur Führung aber einen Strafstoß. Nach einem Foul von Konrad Faber an Felix Klaus im Strafraum zeigte sich Kownacki vom Punkt treffsicher.

Ex-Bayern-Profi lässt Sandhausen jubeln

Zweitliga-Tabellenschlusslicht SV Sandhausen hat nach vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten können. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg holte gegen Holstein Kiel am 23. Spieltag beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Hauke Wahl (47.) traf für die Schleswig-Holsteiner zum 1:0.