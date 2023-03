2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV Sandhausen, 2:2 (1:1)

Der 1. FC Kaiserslautern geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Ahmed Kutucu das schnelle 1:0 für die Sandhäuser erzielte. Sandhausen musste den Treffer von Boris Tomiak zum 1:1 hinnehmen (35.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der SV Sandhausen stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Hamadi Al Ghaddioui, Marcel Mehlem und Franck Evina für Matej Pulkrab, Christian Kinsombi und Kutucu auf den Platz. In der 70. Minute stellte FCK personell um: Per Doppelwechsel kamen Kenny Prince Redondo und Lex Tyger Lobinger auf den Platz und ersetzten Terrence Boyd und Philipp Hercher. Die Heimmannschaft ging mit einem Elfmeter von Kevin Kraus in Führung (76.). Aus der Ruhe ließen sich die Sandhäuser nicht bringen. Evina erzielte wenig später den Ausgleich (80.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Lautern mit Sandhausen kein Sieger gefunden.