2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern, 2:0 (1:0)

Ehe der Referee Bacher (München) die Protagonisten zur Pause bat, traf Moritz Kwarteng zum 1:0 zugunsten des 1. FC Magdeburg (41.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit einem Wechsel – Tatsuya Ito kam für Jason Ceka – startete Magdeburg in Durchgang zwei. Dirk Schuster von FCK nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Marlon Ritter blieb in der Kabine, für ihn kam Lex Tyger Lobinger. Der Treffer von Ito ließ nach 65 Minuten die 24.528 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des 1. FC Magdeburg. Lautern stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nicolas de Preville, Aaron Opoku und Philipp Hercher für Terrence Boyd, Ben Zolinski und Nicolai Rapp auf den Platz. In der Schlussphase nahm Christian Titz noch einen Doppelwechsel vor. Für Herbert Bockhorn und Silas Gnaka kamen Maximilian Ullmann und Tim Sechelmann auf das Feld (82.). Am Schluss fuhr Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.