2. Liga: 1. FC Magdeburg – SC Paderborn 07, 0:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Beim 1. FC Magdeburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Cristiano Piccini für Silas Gnaka in die Partie. Mit einem Doppelwechsel wollte die Heimmannschaft frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Titz Tatsuya Ito und Maximilian Ullmann für Luc Castaignos und Mo El Hankouri auf den Platz (60.). Mit Kai Klefisch und Felix Platte nahm Lukas Kwasniok in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marco Schuster und Maximilian Rohr. Am Ende sicherte sich Magdeburg mit diesem 0:0 einen Zähler.