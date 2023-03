2. Liga: 1. FC Magdeburg – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:00 Uhr)

Magdeburg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den SCP punkten. Letzte Woche siegte Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Somit belegt der 1. FC Magdeburg mit 27 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Zuletzt kassierte Paderborn eine Niederlage gegen den FC St. Pauli – die achte Saisonpleite. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Der SC Paderborn 07 siegte nur knapp mit 1:0.

Schlechteste Defensive der Liga empfängt die geballte Offensivfreude: Das Aufeinandertreffen des 1. FC Magdeburg mit Paderborn steht unter klaren Vorzeichen. Mit zwölf Siegen war der SC Paderborn 07 genauso häufig erfolgreich, wie Magdeburg in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.