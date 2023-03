2. Liga: FC Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will die Hansa gegen die Fortuna in die Erfolgsspur zurückfinden. Rostock kam zuletzt gegen Hannover 96 zu einem 1:1-Unentschieden. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Düsseldorf kürzlich gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zufriedengeben. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt Fortuna Düsseldorf die Oberhand und siegte mit 3:1.