2. Liga: FC Hansa Rostock – Karlsruher SC, 0:2 (0:2)

Marvin Wanitzek verwandelte vor 23.500 Zuschauern einen Elfmeter nach 16 Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für die Gäste. Paul Nebel machte in der 25. Minute das 2:0 von Karlsruhe perfekt. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Patrick Glöckner, der noch im ersten Durchgang Nils Fröling für Haris Duljevic brachte (33.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In der 62. Minute stellte die Hansa personell um: Per Doppelwechsel kamen Dong-Gyeong Lee und Anderson Lucoqui auf den Platz und ersetzten Ridge Munsy und Kai Pröger. Patrick Glöckner wollte das Heimteam zu einem Ruck bewegen und so sollten Louis Köster und Dennis Dressel eingewechselt für Rick van Drongelen und Morris Schröter neue Impulse setzen (80.). Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der Karlsruher SC bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.