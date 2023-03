2. Liga: FC St. Pauli – SpVgg Greuther Fürth, 2:1 (1:1)

Die SpVgg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ragnar Ache traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Manolis Saliakas ließ sich in der 14. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den FC St. Pauli. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen das entscheidende Ereignis: Gideon Jung von Fürth wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Wechsel – Damian Michalski kam für Lukas Petkov – startete SpVgg Greuther Fürth in Durchgang zwei. Oladapo Afolayan stellte die Weichen für St. Pauli auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Als Schiedsrichter Zwayer (Berlin) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte die Heimmannschaft die drei Zähler unter Dach und Fach.