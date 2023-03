2. Liga: Hannover 96 – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten sieben Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will 96 gegen die Hansa in die Erfolgsspur zurückfinden. Zwar blieb Hannover nun seit sieben Partien ohne Sieg, aber gegen SpVgg Greuther Fürth trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Zuletzt kassierte Rostock eine Niederlage gegen den Karlsruher SC – die 13. Saisonpleite. Im Hinspiel hatte Hannover 96 bei FC Hansa Rostock die volle Punktzahl eingefahren (1:0).