2. Liga: Holstein Kiel – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

In den letzten zehn Spielen sprang für den SSV nicht ein Sieg heraus. Gegen die Störche soll sich das ändern. Gegen den SV Sandhausen war für Kiel im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Spieltag nahm Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf die 13. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?