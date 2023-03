2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Heimbilanz des SSV Jahn Regensburg ist ausbaufähig. Aus zwölf Heimspielen wurden nur 14 Punkte geholt. Wer die Elf von Mersad Selimbegovic als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 62 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Ausbeute der Offensive ist beim Heimteam verbesserungswürdig, was man an den erst 24 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der bisherige Ertrag des SSV in Zahlen ausgedrückt: sechs Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Regensburg in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.