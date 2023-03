2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Kaiserslautern, 2:0 (2:0)

Kenny Prince Redondo musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Ben Zolinski weiter. Filip Stojilkovic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Darmstadt (36./43.). Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine. In Durchgang zwei lief Nicolas de Preville anstelle von Terrence Boyd für Lautern auf. In der 63. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Lex Tyger Lobinger und Erik Durm auf den Platz und ersetzten de Preville und Hendrick Zuck. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der SV Darmstadt 98 bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.