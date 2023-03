2. Liga: SV Sandhausen – FC St. Pauli, 0:5 (0:4)

Manolis Saliakas schoss für den FC St. Pauli in der 19. Minute das erste Tor. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Lukas Daschner vor den 7.642 Zuschauern den zweiten Treffer des Spiels für den Gast erzielte. Mit dem 3:0 von Oladapo Afolayan für die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler war das Spiel eigentlich schon entschieden (25.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Tomas Oral, der noch im ersten Durchgang Marcel Mehlem für Erik Zenga brachte (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Jackson Irvine die Führung von St. Pauli aus. Die ersten 45 Minuten endeten für den SV Sandhausen denkbar ungünstig. Alexander Esswein wurde mit der Roten Karte vom Platz gestellt (46.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für den FC St. Pauli in die Pause. In der Halbzeitpause änderte Tomas Oral das Personal und brachte Arne Sicker und Matej Pulkrab mit einem Doppelwechsel für Christian Kinsombi und Hamadi Al Ghaddioui auf den Platz. Mit Daschner und Afolayan nahm Fabian Hürzeler in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Maurides Roque Junior und Betim Fazliji. Irvine gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Pauli (88.). Schlussendlich setzte sich der FC St. Pauli mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.