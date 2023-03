Fortuna darf träumen - Hansa Rostock rutscht weiter ab

Für Hansa Rostock wird die Situation im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga durch die nächste Heimpleite immer brenzliger. Nach einem 2:5 (0:3) gegen Fortuna Düsseldorf am 25. Spieltag rutschte Rostock erstmals in dieser Saison in die Abstiegszone. Seit einem halben Jahr wartet Hansa auf einen Heimsieg.