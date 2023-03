Nach Spielunterbrechung: Braunschweig-Sieg im hitzigen Derby

Im hochbrisanten Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 haben die Gastgeber drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Nach der Bedrohung von zwei Eintracht-Profis offenbar durch 96-Anhänger im Vorfeld gab es am Sonntag ein 1:0 (0:0).

Braunschweigs Angreifer Anthony Ujah (36.) traf per Fallrückzieher nur den Pfosten des 96-Tores. Anton-Leander Donkor (56.) zwang Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler zu einer Glanzparade. Der Keeper konnte den Ball an den Pfosten lenken. Auch Ujahs Kopfball (60.) parierte Zieler.

In der neunten Minute musste Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) die Begegnung kurz unterbrechen, nachdem Pyrotechnik gezündet wurde und dicke Rauchschwaden durch das Stadion an der Hamburger Straße zogen. In der 40. Minute folgte die zweite Unterbrechung, die der Unparteiische anordnete.