Später Treffer: Heidenheim schlägt Darmstadt im Topspiel

Heidenheim an der Brenz (SID) - Tabellenführer Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga an Vorsprung eingebüßt. Die Mannschaft Trainer Torsten Lieberknecht verlor das Topspiel des 23. Spieltags bei Verfolger 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0), der Hamburger SV schloss auf einen Punkt auf. Die drittplatzierten Heidenheimer liegen nun drei Zähler hinter den Lilien.