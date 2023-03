2. Liga: Braunschweig errichtet Gedenktafel für DDR-Ikone Lutz Eigendorf

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat anlässlich des 40. Todestages von Lutz Eigendorf eine Gedenktafel installiert. Der Ex-Löwe war am 7. März 1983 in Folge eines Verkehrsunfalls verstorben, dessen Umstände bis zum heutigen Tag nicht restlos aufgeklärt wurden.

In den Archiven der ehemaligen DDR-Staatssicherheit waren Hinweise aufgetaucht, nach derer die Stasi in den Unfall verwickelt gewesen sein könnte. Eigendorf hatte sich 1979 aus der DDR in die Bundesrepublik abgesetzt.