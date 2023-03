2. Liga: Rostock mit Konsequenzen nach Fan-Krawallen in St. Pauli

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat aus den Vorfällen beim Gastspiel beim FC St. Pauli Konsequenzen gezogen und greift hart in der eigenen Fanszene durch.

Bei der Hochrisikopartie in Hamburg (0:1) war es laut Verein am vergangenen Sonntag es „sinnlose Zerstörung von Toiletten und Kiosken, Steinwürfe auf Züge und vereinseigene Busse, die Gefährdung von anderen Menschen“ gekommen. Wie Rostock am Freitag bekannt gab, seien nun erste Maßnahmen ergriffen worden.