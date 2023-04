2. Bundesliga: HSV-Patzer genutzt! Ist Darmstadt der Aufstieg noch zu nehmen?

Nach HSV-Ausrutscher! Lilien angestachelt

Last-Minute-Drama in Düsseldorf! Fortuna wahrt Aufstiegschance

Die Rheinländer bezwangen den Karlsruher SC am Samstag in einem unterhaltsamen Spiel 3:2 (1:1), es bleibt somit bei sechs Punkten Rückstand auf den dritten Platz eine rechnerische Aufstiegshoffnung. Den KSC erwartet ein Saisonfinale im gesicherten Mittelfeld.

Die Fortuna will allen Fans mittelfristig freien Eintritt zu allen Heimspielen verschaffen. In einer Pilotphase sollen zunächst drei Spiele der kommenden Saison freigegeben werden.

Fehlende Einnahmen aus dem Ticketing sollen von neuen Partnern gegenfinanziert werden, feste Tranchen gehen in Sozial- und Nachhaltigkeitsprojekte. Zusagen über insgesamt 45 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren liegen bereits vor.

Abstiegskracher! Sandhausen sendet Lebenszeichen

Spätestens nach dem 2:0 durch Dario Dumic war der Glaube an den Klassenerhalt im Sandhäuser Lager zurück. Einen Eckball von Chima Sean Okoroji wuchtete Dumic per Kopf in die Maschen (52.). Nervenkitzel herrschte im Abstiegskracher erst wieder, als der Ex-Löwe Prince Osei Owusu per Drehschuss aus 1:2 verkürzte (65.).