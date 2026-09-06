Pokal-Aus wie vergessen: Heidenheim holt nächsten Sieg

SID 06.09.2026 • 15:24 Uhr Der Bundesliga-Absteiger holt am vierten Spieltag seinen dritten Dreier.

Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga auf Kurs. Der Absteiger holte beim 1:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth am vierten Spieltag bereits seinen dritten Sieg und setzte sich in der Tabelle vorerst in der Spitzengruppe fest.

Budu Siwsiwadse (12.) traf für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zum Sieg, die Pokal-Blamage beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II scheint der FCH endgültig abgeschüttelt zu haben. Gegen die Fürther, deren Blick sich nach der zweiten Saisonniederlage vorerst nach unten richten dürfte, blieb Heidenheim erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

Siwsiwadse erzielt das Tor des Tages

Die Gastgeber waren in einer chancenarmen ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Während sich der FCH beim Kopfball von Siwsiwadse aber eiskalt präsentierte, fehlte es dem Team von Trainer Heiko Vogel an Durchschlagskraft. Die einzige Ausgleichschance – ein Distanzschuss von Luca Itter (32.) – entschärfte Heidenheims Torwart Thomas Dähne.