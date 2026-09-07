SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Der VfL Bochum muss wochenlang auf Neuzugang Enis Cokaj verzichten. Der 27 Jahre alte Albaner hat sich beim 2:1-Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden eine schwere strukturelle Muskelverletzung zugezogen.
Bochums Cokaj schwer verletzt
Der Albaner fällt mit einer "schweren strukturellen Muskelverletzung" lange aus.
Enis Cokaj (r.) fällt lange aus
© picture alliance / Sportfoto Zink/SID/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink
Das teilte der Zweitligist am Montag mit.
Der Mittelfeldspieler hatte in Dresden zunächst die Führung durch Koji Miyoshi vorbereitet, ehe er nach einem Schuss ausgewechselt werden musste. Cokaj werde „mehrere Wochen Zeit brauchen, um die Verletzung auszukurieren und anschließend mit dem Aufbauprogramm zu starten“, hieß es in der Mitteilung.
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