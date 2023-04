2. Bundesliga: Irre Serie von St. Pauli gerissen! Auch Darmstadt patzt

Der Siegeslauf des FC St. Pauli hat in der 1:2-Heimniederlage (0:2) gegen Eintracht Braunschweig sein vorläufiges Ende gefunden. Mit einem Sieg hätten die Kiezkicker bis auf drei Punkte an den Stadtrivalen HSV und den Relegationsplatz heranrücken können.

Maurice Multhaup brachte Braunschweig nach nur 40 Sekunden in Führung. Manuel Wintzheimer (25.) erhöhte. Jakov Medic (85.) gelang das Anschlusstor für die Gastgeber.

Nach zehn Siegen in Serie! Braunschweig stoppt St. Pauli

Nanu? Was macht Scholl denn da?

Es blieb nicht der einzige Nackenschlag, den die Kiezkicker in der ersten halben Stunde verkraften mussten. Mitten in die Drangphase der Überflieger in der 2. Bundesliga traf Braunschweigs Manuel Wintzheimer mit einem wuchtigen Spannstoß ins lange Eck (25.).