2. Liga: 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf, 2:0 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Nathaniel Brown den Gastgeber vor 27.682 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Der 1. FC Nürnberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Doppelwechsel wollte Düsseldorf frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Daniel Thioune Kristoffer Peterson und Nicolas Gavory für Emmanuel Iyoha und Matthias Zimmermann auf den Platz (64.). Beim Club kam Kwadwo Duah für Felix Lohkemper ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (67.). Gleich drei Wechsel nahm Nürnberg in der 85. Minute vor. Brown, Benjamin Goller und Mats Möller Daehli verließen das Feld für Tim Handwerker, Pascal Köpke und James Lawrence. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Duah für einen Treffer sorgte (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 2:0.