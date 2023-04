Historischer Betze-Wahnsinn! Kaiserslautern schreibt Zweitliga-Geschichte gegen Heidenheim

Das Team von Dirk Schuster holte im Spitzenspiel der 2. Bundesliga live auf SPORT1 einen 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit auf und klaute dem 1. FC Heidenheim zwei sichere Punkte. Am Ende trennten sich beide Teams spektakulär mit 2:2 (0:0) .

Kaiserslautern ist somit das erste Team in der Historie der eingleisigen 2. Liga, dem es nach der 90. Minute gelang, noch einen Rückstand von zwei Toren in ein Remis umzuwandeln.

Kaiserslautern drängt auf den Ausgleich

Erst in der zweiten Halbzeit nahm die Partie so wirklich an Fahrt auf. Dosenöffner für das Team von Frank Schmidt war einmal mehr Toptorschütze Tim Kleindienst, der die Württemberger in der 53. Minute mit einem Linksschuss in Führung brachte.