2. Liga: Hamburger SV – Hannover 96, 6:1 (2:0)

Der Hamburger SV fertigte Hannover 96 am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Der HSV ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hannover einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Hamburg knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Sonny Kittel brachte Hannover 96 in der 34. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Laszlo Benes den Vorsprung des Hamburger SV auf 2:0 (41.). Mit der Führung für die Mannschaft von Coach Tim Walter ging es in die Kabine. Derrick Köhn traf zum 1:2 zugunsten von 96 (52.). Benes (61.) und Robert Glatzel (65.) erhöhten, ehe Ransford-Yeboah Königsdörffer das 5:1 besorgte (75.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Tim Walter, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Königsdörffer und Anssi Suhonen kamen für Kittel und Jonas Meffert ins Spiel (70.). Mit Benes und Bakery Jatta nahm Tim Walter in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Elijah Krahn und Andras Nemeth. Ludovit Reis stellte schließlich in der 87. Minute den 6:1-Sieg für den HSV sicher. Am Ende kam Hamburg gegen Hannover zu einem verdienten Sieg.