2. Liga: Hamburger SV – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

Der HSV will im Spiel gegen Hannover nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich Hamburg kürzlich gegen Fortuna Düsseldorf zufriedengeben. Letzte Woche gewann 96 gegen den SV Sandhausen mit 3:1. Damit liegt Hannover 96 mit 31 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte der Hamburger SV einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.

Auf fremden Plätzen läuft es für Hannover bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere 13 Zähler. Die Mannschaft von Stefan Leitl ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Gast bisher ein. Gegenwärtig rangiert Hannover 96 auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer 96 als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 56 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Saison von Hannover verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Hannover 96 acht Siege, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen verbucht.