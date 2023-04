2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Heidenheim 1846, 0:3 (0:3)

Jan-Niklas Beste brachte den Gast in der 31. Minute nach vorn. Tim Kleindienst erhöhte für den 1. FC Heidenheim 1846 auf 2:0 (35.). Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 25.200 Zuschauern markierte Denis Thomalla das 3:0. Nach dem souveränen Auftreten von Heidenheim überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Stefan Leitl schickte Sebastian Ernst aufs Feld. Cedric Teuchert blieb in der Kabine. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der 1. FC Heidenheim 1846 noch einen Doppelwechsel vor, sodass Stefan Schimmer und Andreas Geipl für Kleindienst und Jonas Föhrenbach weiterspielten (90.). Letztlich bekam 96 auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.