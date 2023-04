2. Liga: Karlsruher SC – DSC Arminia Bielefeld, 4:2 (0:1)

Der verwandelte Strafstoß von Robin Hack brachte Bielefeld vor 21.056 Zuschauern nach neun Minuten mit 1:0 in Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Der Karlsruher SC drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Lucas Cueto und Simone Rapp sorgen, die per Doppelwechsel für Leon Jensen und Budu Zivzivadze auf das Spielfeld kamen (62.). Für das 1:1 der Elf von Christian Eichner zeichnete Rapp verantwortlich (63.). Das Heimteam ging durch einen Elfmeter von Marvin Wanitzek in Führung (70.). Uwe Koschinat wollte DSC Arminia Bielefeld zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Vasiliadis und Theo Corbeanu eingewechselt für Jomaine Consbruch und Hack neue Impulse setzen (71.). Mikkel Kaufmann beförderte das Leder zum 3:1 des KSC über die Linie (75.). In der 80. Minute brachte Bryan Lasme den Ball im Netz von Karlsruhe unter. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Wanitzek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (83.). Mit Kaufmann und Paul Nebel nahm Christian Eichner in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Daniel Gordon und Tim Rossmann. Am Ende stand der Karlsruher SC als Sieger da und behielt mit dem 4:2 die drei Punkte verdient zu Hause.