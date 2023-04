2. Liga: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft Regensburg auf den 1. FC Magdeburg. Am vergangenen Spieltag verlor der SSV Jahn Regensburg gegen den FC St. Pauli und steckte damit die 14. Niederlage in dieser Saison ein. Magdeburg hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man FC Hansa Rostock mit 3:0. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der 1. FC Magdeburg ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.