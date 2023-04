Bielefeld unter Koschinat weiter im Aufwind

Arminia Bielefeld bleibt unter Uwe Koschinat klar im Aufwind. Die Ostwestfalen feierten mit einem 3:2 (2:1) bei Holstein Kiel am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Erfolg im dritten Spiel seit Amtsübernahme des Trainers und kletterten auf Rang 14. Die Störche bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Bielefeld war von Beginn an in einer unterhaltsamen Partie sehr aktiv und entwickelte in der entscheidenden Zone zunächst mehr Durchschlagskraft. Die Hausherren um Coach Marcel Rapp steckten die Rückschläge jeweils weg und hatten nach dem 2:3 die große Chance auf den Ausgleich, doch der eingewechselte Kwasi Wriedt wurde im letzten Moment gestört.