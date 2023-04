Bielefeld verliert nach Führung beim KSC

Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga trotz einer Führung einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst. Der Erstliga-Absteiger unterlag 2:4 (1:0) beim Karlsruher SC und bleibt bei 29 Punkten. Der Abstand als Fünfzehnter zu Relegationsrang 16 beträgt weiterhin nur zwei Zähler.

Das Spiel der Hausherren war in der ersten Hälfte immer wieder sehr fehleranfällig. Die Gäste konnten mit schnörkellosem Spiel immer wieder die Räume nutzen. Die Badener hatten große Probleme, sich auf das Spielsystem der Arminia einzustellen. In der 45. Minute hatte Bielefelds Jomaine Consbruch mit einem Pfostenschuss Pech.

In der zweiten Hälfte wirkten die Gastgeber wesentlich entschlossener, sie schnürten Bielefeld in der eigenen Hälfte ein. Der Dreier war am Ende nicht einmal unverdient.