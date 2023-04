2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gedenkt Familie von Ex-Präsident Neuburger

Der jüdische Vorsitzende verstarb 1928 im Alter von nur 46 Jahren, seine Witwe Hedwig wurde von den Nazis ermordet, seine Kinder Kurt und Hilde mussten nach England bzw. in die Schweiz fliehen.

Der Club lässt zusammen mit dem Verein „Geschichte Für Alle“ am Sonntag (11.00 Uhr) in der Lohengrinstraße 13 in Nürnberg, dem früheren Wohnort der Familie, Stolpersteine verlegen.