2. Bundesliga: HSV patzt im Aufstiegsrennen gegen Paderborn – Arminia muss weiter zittern

Durch das bittere Remis haben die Rothosen (57 Punkte) weiterhin drei Zähler Rückstand auf den 1. FC Heidenheim , der auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga steht und am Samstag gegen Magdeburg aber mit einem Sieg auf sechs Punkte davonziehen könnte.

Hamburger SV führt nach Huths Megapatzer

In der 49. Minute ging der frühere Bundesliga-Dino nach einem Mega-Patzer von Jannik Huth zum zweiten Mal in Führung, als der Paderborn-Keeper vor dem Strafraum kurz auf Tobias Müller passte, der sich der Gefahr offensichtlich aber nicht bewusst war.

Doch die Führung hielt nicht lange, da Hamburgs Miro Muheim den wichtigen Dreier leichtfüßig herschenkte: Der Linksverteidiger trat Florent Muslija völlig unnötig von hinten in die Beine. Folgerichtig gab es Elfmeter für den SCP, den er sicher zum 2:2-Endstand verwandelte.

„Heute waren die Zuschauer der Gewinner. Wir waren dem Sieg sogar einen Tick näher. Das war heute eine Reifeprüfung und vielleicht die beste Saisonleistung“, sagte ein zufriedener SCP-Coach Lukas Kwasniok bei Sky und fügte an: „Beide Tore von uns waren sehr schön herausgespielt. So lange es möglich ist, werden wir unsere Chance weiter wahrnehmen. Dieses Spiel hat uns sehr viel Vertrauen gegeben.“

HSV im Glück! Paderborn lässt in Anfangsphase Megachancen liegen

Nach zuvor nur zwei Siegen aus sieben Spielen begannen die Gastgeber überaus nervös. Kapitän Sebastian Schonlau rettete schon in der ersten Minute gegen Sirlord Conteh auf der Linie, danach klatschte ein Kopfball der HSV-Leihgabe Maximilian Rohr an den Pfosten (2.). Die Ostwestfalen verzeichneten auch in der Folge Abschlüsse im Minutentakt.