2. Bundesliga: Wirbel um Paderborn-Trainer! Kwasniok festgenommen - aber wieder auf freiem Fuß

Vorwurf der sexuellen Nötigung

Die Rezeption eines Hotels in Cala Ratjada habe die örtliche Polizei verständigt, nachdem sich die Frau dort gemeldet habe. Anschließend habe die Polizei ermittelt und Kwasniok festgenommen. Der 41-Jährige habe sich ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen lassen.

Das Training der Ostwestfalen fand am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Tabellenfünfte tritt am Sonntag am letzten Spieltag der 2. Bundesliga beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg an.