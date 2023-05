2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Heidenheim will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen Magdeburg ausbauen. Zuletzt holte der 1. FC Heidenheim 1846 einen Dreier gegen SpVgg Greuther Fürth (2:0). Der 1. FC Magdeburg siegte im letzten Spiel gegen den Hamburger SV mit 3:2 und liegt mit 38 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.

Magdeburg befindet sich am 31. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nach 30 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden der Elf von Coach Christian Titz insgesamt durchschnittlich: elf Siege, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen. Die Gäste sind im Fahrwasser und holten aus den jüngsten fünf Matches zehn Punkte.