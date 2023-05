2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – DSC Arminia Bielefeld, 1:2 (0:1)

Jomaine Consbruch stellte die Weichen für Bielefeld auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Dirk Schuster von Lautern nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Aaron Opoku blieb in der Kabine, für ihn kam Kenny Prince Redondo. Mit einem Doppelwechsel holte Uwe Koschinat Sebastian Vasiliadis und Robin Hack vom Feld und brachte Marc Rzatkowski und Christian Gebauer ins Spiel (67.). DSC Arminia Bielefeld stellte in der 77. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Theo Corbeanu, Janni Serra und Oliver Hüsing für Fabian Klos, Bryan Lasme und Lukas Klünter auf den Platz. Dirk Schuster wollte den 1. FC Kaiserslautern zu einem Ruck bewegen und so sollten Daniel Hanslik und Lex Tyger Lobinger eingewechselt für Julian Niehues und Hendrick Zuck neue Impulse setzen (84.). Die Fans der Heimmannschaft unter den 41.362 Zuschauern atmeten auf, als Lobinger in der 88. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Serra den entscheidenden Führungstreffer für die Arminia erzielte (97.). Am Ende schlug Bielefeld FCK auswärts.