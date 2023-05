2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 13:00 Uhr)

Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie will DSC Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Kaiserslautern dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Gegen den 1. FC Nürnberg kam FCK im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (3:3). Das letzte Ligaspiel endete für die Arminia mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen SpVgg Greuther Fürth. Im Hinspiel hatte Lautern die Nase vorn und feierte einen knappen 3:2-Sieg.