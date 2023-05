2. Liga: 1. FC Magdeburg – DSC Arminia Bielefeld, 4:0 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Amara Condé. In der 38. Minute traf der Spieler des 1. FC Magdeburg ins Schwarze. In der 45. Minute verwandelte Baris Atik einen Elfmeter zum 2:0 für die Heimmannschaft. Mit der Führung für die Elf von Christian Titz ging es in die Halbzeitpause. Magdeburg konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim 1. FC Magdeburg. Leon Bell Bell ersetzte Mo El Hankouri, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Uwe Koschinat schickte Theo Corbeanu aufs Feld. Fabian Klos blieb in der Kabine. Das 3:0 für Magdeburg stellte Condé sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit einem Doppelwechsel wollte DSC Arminia Bielefeld frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Uwe Koschinat Oliver Hüsing und George Bello für Andres Andrade und Bastian Oczipka auf den Platz (56.). Eigentlich war der Gast schon geschlagen, als Jason Ceka das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (67.). Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Magdeburg in der 69. Minute vor. Jason Ceka, Alexander Bittroff und Condé verließen das Feld für Kai Brünker, Cristiano Piccini und Luca Schuler. Uwe Koschinat wollte die Arminia zu einem Ruck bewegen und so sollten Marc Rzatkowski und Janni Serra eingewechselt für Sebastian Vasiliadis und Robin Hack neue Impulse setzen (76.). Letztlich feierte Magdeburg gegen Bielefeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.