2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SC Paderborn 07, 2:2 (2:1)

Die 26.515 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Bryan Lasme brachte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat bereits in der achten Minute in Front. Für das erste Tor von Paderborn war Marvin Pieringer verantwortlich, der in der 25. Minute das 1:1 besorgte. Sebastian Vasiliadis nutzte die Chance für DSC Arminia Bielefeld und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der SC Paderborn 07 drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Tobias Müller und Niclas Nadj sorgen, die per Doppelwechsel für Kai Klefisch und Florent Muslija auf das Spielfeld kamen (56.). Das 2:2 des Teams von Lukas Kwasniok stellte Sirlord Conteh sicher (58.). Mit Jomaine Consbruch und Fabian Klos nahm Uwe Koschinat in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Benjamin Kanuric und Janni Serra. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Arminia und der SCP die Punkte teilten.