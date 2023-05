2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht DSC Arminia Bielefeld mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen SpVgg Greuther Fürth. Jüngst brachte der FC St. Pauli der Arminia die 16. Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Am letzten Freitag verlief der Auftritt der SpVgg ernüchternd. Gegen den 1. FC Heidenheim 1846 kassierte man eine 0:2-Niederlage. Fürth kam im Hinspiel gegen Bielefeld zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?