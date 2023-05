2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel, 3:0 (3:0)

Holstein Kiel kehrte vom Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:3. Die Fortuna ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Störche einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte sich Düsseldorf auf dem Platz von Kiel die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:1 gewonnen.

Shinta Appelkamp brachte Holstein Kiel in der 15. Minute ins Hintertreffen. Andre Hoffmann erhöhte für Fortuna Düsseldorf auf 2:0 (19.). Daniel Ginczek verwandelte in der 24. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Teams von Coach Daniel Thioune auf 3:0 aus. Der Gastgeber dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Kwasi Okyere Wriedt von den Störche seinen Teamkameraden Holmbert Aron Fridjonsson. Wenig später kamen Mikkel Kirkeskov und Finn Porath per Doppelwechsel für Marco Komenda und Fin Bartels auf Seiten der Elf von Trainer Marcel Rapp ins Match (69.). Schlussendlich hatte die Fortuna die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieben die Gäste Schadensbegrenzung und blieben ohne weiteren Gegentreffer.