2. Liga: Hamburger SV – SC Paderborn 07, 2:2 (1:1)

Der HSV und Paderborn teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Hamburg gegen den SC Paderborn 07 mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Robert Glatzel brachte sein Team in der 39. Minute nach vorn. Der Hamburger SV bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Julian Justvan für den Ausgleich sorgte (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 49. Minute brachte Sonny Kittel den Ball im Netz des SCP unter. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Niclas Nadj und Kai Klefisch sorgen, die per Doppelwechsel für Robert Leipertz und Maximilian Rohr auf das Spielfeld kamen (64.). Wenig später verwandelte Florent Muslija einen Elfmeter zum 2:2 zugunsten der Elf von Coach Lukas Kwasniok (73.). Paderborn wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem HSV die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.