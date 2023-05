2. Liga: Karlsruher SC – Hannover 96, 2:1 (2:1)

Karlsruhe erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mikkel Kaufmann traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Fabian Schleusener den Vorsprung der Gastgeber. Bevor es in die Pause ging, hatte Louis Schaub noch das 1:2 von 96 parat (43.). Ein Tor auf Seiten des Karlsruher SC machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Schlussphase nahm Stefan Leitl noch einen Doppelwechsel vor. Für Schaub und Cedric Teuchert kamen Sebastian Ernst und Hendrik Weydandt auf das Feld (75.). Christian Eichner nahm mit der Einwechslung von Florian Ballas das Tempo raus, Jerome Gondorf verließ den Platz (92.). Obwohl dem KSC nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hannover zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.