2. Liga: Karlsruher SC – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

96 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Karlsruhe punkten. Der Karlsruher SC erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit Fortuna Düsseldorf hervor. Letzte Woche gewann Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0. Somit nimmt Hannover mit 40 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. 96 siegte mit 1:0.