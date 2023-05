2. Liga: Rostock verlängert mit Schumacher

Hansa Rostock hat den auslaufenden Vertrag mit Flügelspieler Kevin Schumacher bis 2026 verlängert. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, gilt der neue Kontrakt des 25-Jährigen sowohl für die 2. als auch für die 3. Liga.

In der kommenden Spielzeit wird Schumacher bei Hansa jedoch weiterhin zweitklassig spielen. Der FCH hatte durch ein 0:0 beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag den Klassenerhalt gesichert. Schumacher kommt in der laufenden Saison bislang auf 29 Einsätze (zwei Tore).