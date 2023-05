2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig, 2:2 (1:1)

Die 11.430 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Anthony Ujah brachte Braunschweig bereits in der zehnten Minute in Front. Julian Green nutzte die Chance für Fürth und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nach nur 29 Minuten verließ Jan-Hendrik Marx von Eintracht Braunschweig das Feld, Maurice Multhaup kam in die Partie. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Immanuel Pherai traf zum 2:1 zugunsten von Braunschweig (47.). In der 54. Minute sicherte Green seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Mit einem Doppelwechsel wollte SpVgg Greuther Fürth frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Alexander Zorniger Simon Asta und Ragnar Ache für Marco Meyerhöfer und Armindo Sieb auf den Platz (62.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Hartmann (Wangen) trennten sich der Gastgeber und Eintracht Braunschweig remis.