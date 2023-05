2. Liga: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim 1846, 2:3 (0:0)

Der SSV und Heidenheim lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Regensburg war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Der 1. FC Heidenheim 1846 hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 5:4-Erfolg gefeiert.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SSV Jahn Regensburg und Heidenheim ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Stefan Schimmer anstelle von Jan Schöppner für den 1. FC Heidenheim 1846 auf. Mit einem schnellen Doppelpack (51./56.) zum 2:0 schockte Prince Osei Owusu den Tabellenführer. Eigentor in der 58. Minute: Pechvogel Benedikt Saller beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem Gast den 1:2-Anschluss. In der 72. Minute änderte Joseph Enochs das Personal und brachte Jan Elvedi und Joshua Mees mit einem Doppelwechsel für Maximilian Thalhammer und Owusu auf den Platz. Mit Saller und Aygün Yildirim nahm Joseph Enochs in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sebastian Nachreiner und Jannik Graf. Der SSV schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Jan-Niklas Beste zum Ausgleich für Heidenheim. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Tim Kleindienst noch einen Treffer parat hatte (99.). Schließlich sprang für den 1. FC Heidenheim 1846 gegen Regensburg ein Dreier heraus.